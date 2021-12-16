أطعمة تمنحك الدفء وتقوي مناعتك في فصل الشتاء

يصاحب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء عادات غذائية خاصة، الدافع لها بالدرجة الأولى منح الجسم شعورا بالدفء، وتعزيز المناعة في مواجهة الأمراض التي تنشط في هذا الفصل.

وثمة أطعمة يُنصح بألا تخلو منها "موائد الشتاء" نظرا لما تحويه من عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم في هذا الفصل وأجوائه الباردة التي يتعين معها الانتباه أكثر من أي فصل آخر لنمط النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم.

وحول أبرز الأطعمة "الصديقة للشتاء" والتي ينصح بالمداومة على تناولها خلال هذا الفصل، قال استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية في القاهرة، الدكتور مصطفى ساري، لموقع "دوت الخليج": "هناك الفواكه التي تمنح الجسم شعورا بالدفء وتساعد أيضا على تقوية المناعة، مثل البرتقال واليوسفي والكيوي، إضافة إلى الموز والليمون، حيث تمد الجسم بفيتامين (سي)".

وأشار ساري إلى أن "الموز بشكل خاص مهم جدا لمنح الجسم شعورا بالدفء، نظرا لاحتوائه على فيتامين (ب) والمغنسيوم، وهما مهمان لوظائف الغدة الدرقية والكظرية، والغدد المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم".

كما ينصح خبير التغذية ببدء اليوم بتناول الشوفان أو أي حبوب كاملة عموما، وذلك لكونها مصدرا مهما للطاقة التي يحتاجها الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف.

ومن بين الأطعمة التي ينصح ساري بتناولها لفائدتها في التدفئة وتقوية المناعة، اللحوم الحمراء وكذلك الأسماك، مشيرا إلى أن "اللحوم بها نسبة عالية من الحديد، وهو مهم للجهاز المناعي، علاوة على أنها تزيد نسبة الأوكسجين بالجسم، وبالتالي تقلل من درجة البرودة التي يشعر بها الشخص، لأن الأوكسجين يعطي طاقة وحرارة.

وأضاف ساري: "تحتوي اللحوم على نسبة عالية من فيتامين بي 12 وهو مهم لصحة الأعصاب وجهاز المناعة".

كذلك ينصح ساري بتناول البطاطس لغناها بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وفيتامين (ج) والبوتاسيوم والألياف المهمة لدعم المناعة ورفع حرارة الجسم.

وعن أهمية المكسرات في فصل الشتاء، يقول ساري: "تمثل مصدرا مهما لأوميغا 3 وتحتوي على معادن مهمة".

ويضيف ساري لقائمة الأغذية المهمة في الشتاء، "الخضروات الجذرية" مثل اللفت، لما لها من دور في مقاومة الإنفلونزا، ورفع درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى الثوم والزنجبيل والفلفل الأسود.

أهمية الماء والبيض

ويلفت استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية في حديثه لموقع "دوت الخليج" إلى إهمال كثيرين لمسألة تناول المياه، موضحا أن قلة شرب المياه يزيد من الشعور بالبرودة، مؤكدا أن "الجفاف يسبب انخفاض حرارة الجسم، وبالتالي من الضروري المحافظة على الجسم رطبا بتناول السوائل في الشتاء بشكل خاص".

وإلى جانب السوائل، ينصح ساري أيضا بتناول البيض "لاحتوائه على البروتين والكالسيوم والحديد، وهو صعب في هضمه إلى حد ما، وبالتالي يساعد في عمل ونشاط أجهزة الجسم، ومن ثم زيادة درجة الحرارة والشعور بالدفء".