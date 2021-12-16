كورونا يواصل قصف البرازيل.. حصيلة إصابات كوفيد 19 فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل تسجيل 5446 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 301 وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ارتفاعا من 3826 إصابة و301 وفاة سجلتها البلاد فى الحصيلة السابقة.





ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، الأربعاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 22 مليونا و201 الف و221 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 617 ألفًا و271 حالة منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.