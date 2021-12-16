موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي وترقب نتيجة الديربي

يدخل الهلال والنصر مواجهة هامة في ديربي مرتقب وهو مايجعل موعد مباراة الهلال والنصر اليوم الخميس هام لكل الجماهير السعودية، حيث تقام مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري السعودي وهي مباراة مؤجلة وتقام المواجهة على ملعب الملك فهد الدولي في واحدة من الدربيات الهامة والمرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الهلال والنصر

من المرتقب أن يقام موعد مباراة الهلال والنصر اليوم الخميس في تمام الثالثة والربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة وسط ترقب كبير من كل الجماهير.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يدخل الهلال السعودي مباراة النصر وعينه على الفوز من أجل مواصلة التقدم نحو الصدارة خاصة وأن له مبارتين مؤجلتين بما فيهم مباراة النصر، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

يدخل النصر مباراة الهلال اليوم وهو في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ورغم ترتيب النصر المتأخر إلا أن مباريات الهلال والنصر تستمر ديربي مرتقب من كل الجماهير وهي المباراة التي تتابعها كل الجماهير العربية والتي تتابع الدربيات بشكل مستمر.

ناصر الفهد يتوقع مجريات المباراة

كان ناصر الفهد، نجم النصر السابق قد وضع خريطة الفوز على الهلال السعودي في المباراة المقامة من الأسبوع الثامن المؤجل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ناصر أن الهلال من الفرق الضعيفة من الناحية الدفاعية وأكد أن الهلال يحاول تغطية كل العيوب في المنطقة الخلفية له من خلال الهجوم والضغط المستمر على ملعب الخصم.

وأكد أن النصر في حال أراد الفوز على الهلال، يجب عليه اللعب بنفس أسلوب الهلال المعتمد في الأساس على الضغط المستمر والهجوم، وأكد أنه يجب عدم ترك أي مساحات مع العمل على تقارب كل الخطوط من أجل الإستفادة من الأخطاء الدفاعية التي تحدث للاعبي الهلال السعودي.

يذكر أن قوة الهلال السعودي تبرز في سالم الدوسري وموسي ماريجا، وهو الأمر الذي يضع عبئ على مدرب النصر من أجل المراقبة المستمرة والعمل على عدم ترك أي مساحات لهما مطلقا من أجل مواصلة التحدي والعمل على الفوز بالمباراة.