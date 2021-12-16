متحور كورونا.. الصحة الكندية تطلق تحذيرا عاجلا

وأعلن المسؤولون، أنه يجب على الكنديين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، تجنب السفر الدولي غير الضرورى.
وقال وزير الصحة الكندى، جان إيف دوكلوس للصحفيين: "إلى أولئك الذين كانوا يخططون للسفر، أقول بوضوح شديد، إن الوقت الحالى ليس وقت السفر".
متحور أوميكرون
وأضاف "الانتشار السريع لمتحور أوميكرون على نطاق عالمي يجعلنا نخشى الأسوأ بالنسبة للكنديين الذين قد يفكرون في السفر. يمكن أن يصاب الكنديون المسافرون بالفيروس أو لا يستطيعون العودة للبلاد".
وردا على سؤال عما إذا كان برنامج اختبار الوصول سيطبق على القادمين من الولايات المتحدة ، قال وزير النقل عمر الغبرة إن الحكومة "تعيد تقييم الوضع باستمرار".
وقال الغبرة "عندما نشعر أننا بحاجة إلى تغيير سياساتنا، سنعلن ذلك بأسرع ما يمكن. في الوقت الحالي ، نحن نراقب ذلك".
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