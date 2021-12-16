ألمانيا تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى ألمانيا ارتفعت إلى ستة ملايين و670 ألفًا و407 حالات، فيما بلغ غجمالى الوفيات 107 آلاف و202 حالة منذ بدء الجائحة.

وكان قد أعلن المعهد، أمس الأربعاء، تراجع المعدل الأسبوعى لإصابات كورونا الجديدة مقارنة بحصيلة الثلاثاء، موضحًا أن المعدل وصلى إلى إلى 353 شخصًا لكل مئة ألف نسمة فى سبعة أيام مقابل 427 قبل أسبوع ومقارنة بـ مقابل 319.5 قبل شهر.

وقال المعهد إن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الثلاثاء إلى 5.21 حالة لكل 100 ألف نسمة فى أسبوع، مقابل 5.17 الاثنين. ولا يجرى تسجيل هذا المعدل فى العطلات الأسبوعية.

تهديد مسؤول بالقتل بسبب تأييده التطعيم

تلقى رئيس حكومة ولاية ساكسونيا الألمانية، ميكايل كريتشمر تهديدًا بالقتل بسبب تأييده حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت سلطات الولاية الواقعة فى شرق ألمانيا، أن الشرطة الجنائية، نفذت صباح الأربعاء، حملة فى مدينة دريسدن بمساعدة قوات التدخل الخاصة، بعد التهديدات التى تلقاها رئيس حكومة الولاية.

ونفذت الشرطة الألمانية، الحملة، بعد أن اخترق صحفيين من شبكة "تسى دى اف" العامة، إحدى مجموعات المحادثة فى تطبيق تليجرام، مطلقة تهديدات بقتل ميكايل كريتشمر رئيس حكومة الولاية الذى يؤيّد التلقيح ضد كوفيد 19.