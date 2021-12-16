خصومات 50% في هايبر بنده بالسعودية اليوم على السلع

خصومات بنده هايبر بالسعودية اليوم، يتوفر داخل ماركت بندة في ذلك الأسبوع الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات حيث تصل نسبة الخصومات لأكثر من 60% فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم باقة من خصومات بندة بالمملكة العربية السعودية على مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو أجهزة كهربائية أو مستلزمات تنظيف فكل ما تحتاجون إليه ستجدون في متجر بندة.

خصومات بنده في السعودية:

وفرت بندة الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من عبوات سائل غسيل الصحون من فيري مع منعم الأقمشة من كمفورت فهو متوفر برائحة نواعم الزهور ورائحة ندى الربيع وسائل غسيل الصحون بريل وبخاخ الشاء الأصلي من مريتو وكبسولات الغسيل من تايد وأريال ومنعم الأقمشة المركز من داوني.

يحتوي العرض أيضًا على عبوات السكر الخشن والناعم من ماركة الأسرة مع زيت الزيتون البكر الممتاز المتوفر من ماركة الرحمة وعرض على عبوات خليط بأنواع مختلفة من ماركة فوستر كلاركس.

يوفر هايبر بندة إليكم أيضًا في جميع فروع المملكة العربية السعودية خصم على الأرز المميز بالحجم العائلي من صنوايت خمسة كيلة جرام بالإضافة لخصم على الأرز البسمتي من الطائي وعرض على الأزر الأمريكي من أبو بنتين وخصم على الأرز البسمتي الكلاسيك من باب الهند، يشمل العرض أيضًا على كبسولات الكل في واحد من فيري وسعر سائل غسيل الصحون المركز من لوكس صن لايت وسائل غسيل الصحون المضاد للبكتيريا بالإضافة لتوافر خصم على ملمع الأثاث من موبي بالإضافة لخصم على المنظف والملمع من ستيل.

تخفيضات بندة في نهاية الأسبوع:

مع نهاية كل أسبوع حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها خصومات مختلفة على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل ومن بين تلك المنتجات زيت الزيتون البكر الممتاز المتوفر من ماركة عافية وزيت دوار الشمس من ماركة عافية وزيت الطبخ من ليزا بالإضافة لغيرهم من الكثير من المنتجات الأخرى.

يشمل العرض على أصابع الدجاج بالجبنة وبالتوابل الحارة من ماركة الكبير مع أصابع الدجاج الجامبو المتوفر من ماركة الكبير وقطع الدجاج من نفس الماركة أيضًا.