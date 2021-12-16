مقتل جندى فى هجوم جوى إسرائيلى على المنطقة الجنوبية السورية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، أن الدفاع الجوى السورى تصدى لهجوم إسرائيلى استهدف بعض النقاط فى المنطقة الجنوبية وأسقط معظم الصواريخ المعادية، مشيرة إلى مقتل جندى.





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