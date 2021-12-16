حصيلة إصابات كورونا حول العالم.. أرقام صادمة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و329 ألفا و536 وفاة.

كورونا حول العالم

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 802 ألف و510 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و271 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 476 ألفا و135 حالة وفاة.