القوات البحرية الأمريكية تسرح البحارة الرافضين للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت البحرية الأمريكية إرشاداتها المحدثة بأن البحارة الذين لا يتبعون التعليمات القانونية بتلقى اللقاح سيتم عزلهم عن زملائهم ومن كان رافضا لتلقى اللقاح ثم غير رأيه يمكن أن يظل فى الجيش.

وقال جون نويل قائد أفراد البحرية إنه من أجل ضمان أن تكون القوات البحرية محصنة، فإن سياسة القوات البحرية تقضى بضرورة تلقى أعضاء هذه القوات البحرية اللقاح ثم من يرفضون يتم عزلهم فى أقرب فرصة ممكنة.

ولم يتلق نحو 5700 بحار أمريكى اللقاح من بينهم 2700 طلبوا الإعفاء من اللقاح لأسباب دينية وهؤلاء سيتم تسريحهم لحين النظر فى طلباتهم.

وتلقى 98% من القوات البحرية الأمريكية اللقاح بشكل كمل أو جزئى، بينما تمت الموافقة على 7 إعفاءات مرضية دائمة و326 إعفاء مرضيا جزئيا و124 إعفاء إداريا.