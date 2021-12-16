تعاون سعودى بريطانى فى المجال العسكرى والدفاعى

جدة - نرمين السيد - بحث نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع البريطانى بين والاس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك فى المجال العسكرى والدفاعى، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك.





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