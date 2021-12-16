وأضاف فاوتشى -فى تصريحات حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الرسالة لا تزال واضحة إذا لم يتم تطعيمك، فعليك بتلقى التطعيم، وإذا تم تطعيمك بالكامل، فاحصل على جرعة معززة.
وكان البيت الأبيض قد أكد أهمية الجرعات المعززة باعتبارها الاستجابة الرئيسية لمتحور أوميكرون وأن الإدارة لا تريد إغلاق الأعمال والمنشآت.
ورغم ذلك فوفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين تم تطعيمهم بالكامل تلقى جرعة معززة حتى الآن.
وكانت الشركات المصنعة للقاحات مثل فايزر قد أعلنت أنها تعمل على إنتاج لقاح معدل للمتحور بعد وقت قصير من اكتشافه يكون متاحا فى حالة الحاجة إليه وأنه يمكن إتاحته فى غضون 100 يوم، غير أن مع تكشف معلومات جديدة ظهرت دلائل مؤكدة على فاعلية الجرعات الثلاث الخاصة باللقاحات الحالية ضد أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: لا نحتاج حاليا إلى لقاحات خاصة بـ أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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