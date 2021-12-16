بسبب أوميكرون.. فرنسا تعتزم فرض قيود مشددة على السفر من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية البريطانية، منذ يومين، تسجيل أول حالة وفاة لشخص بريطانى مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

كما أعلنت الحكومة رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا من "المستوى 3" إلى "المستوى 4"، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.