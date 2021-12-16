روسيا: مستعدون للتعاون مع الغرب رغم الخلافات بين الطرفين

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن استعدادها للتعاون مع الغرب رغم الخلافات بين الطرفين- على حد قولها- قائلة إن "المقترحات الأمنية التى سلمناها إلى واشنطن تؤسس لحوار بناء".





وكانت روسيا قد أعلنت فى وقت سابق، إن تصريحات البيت الأبيض حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية، سيغذى شعور الكراهية ضد روسيا وكذلك إثارة المشاعر الانتقامية فى كييف. يشار إلى أن التوترات كانت قد تصاعدت منذ أسابيع بسبب الوجود العسكرى الروسى المتزايد على الحدود الأوكرانية. ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.

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