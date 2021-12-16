المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحًا بشأن إزالة الكربون من الغلاف الجوى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى، أنه لتحقيق التوازن بين آثار انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على البلدان الأوروبية، سيحتاج الاتحاد الأوروبى إلى تقليل اعتماده بشكل كبير على الكربون الأحفورى، ورفع مستوى زراعة الكربون لتخزين المزيد من الكربون فى الطبيعة، وتعزيز الحلول الصناعية لإزالة الكربون وإعادة تدويره بشكل مستدام ويمكن التحقق منه.

وتعد إزالة وتخزين المزيد من الكربون من الغلاف الجوى والمحيطات والأراضى الرطبة الساحلية أمرا ضروريا لتحقيق التزام الاتحاد الأوروبى حيال تعهده بأن يصبح محايدا مناخيا بحلول عام 2050.

وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية فى شؤون الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز: "إن إزالة الكربون أمر حيوى فى الحفاظ على التزاماتنا المناخية، وجنبا إلى جنب مع التخفيضات الحادة للانبعاثات، نحتاج إلى حلول مستدامة لإزالة الكربون وإعادة تدويره، ما سيجعل اقتصادنا أكثر مرونة ويساعدنا فى مكافحة أزمات المناخ والتنوع البيولوجى، واليوم، وضعنا المبادئ والأهداف الرئيسية لعملنا لإعداد القواعد اللازمة، وستضمن هذه القواعد أن تكون عمليات إزالة الكربون ذات مصداقية ولها التأثير المطلوب، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة فى زراعة الكربون للمزارعين، والغابات، ومديرى الأراضى الآخرين".

وأضاف مفوض الزراعة يانوش فويتشوفسكى: "الزراعة والحراجة هما حلفاؤنا فى مكافحة تغير المناخ، حيث يخففان من آثاره عن طريق إزالة الكربون من الغلاف الجوى. وستعزز زراعة الكربون مساهمة المزارعين والغابات فى إزالة الكربون من اقتصادنا، من خلال توفير دخل إضافى للمزارعين، مع حماية التنوع البيولوجى، وجعل المزارع أكثر قدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وضمان الأمن الغذائى. كما سيسهم البحث والابتكار أيضا فى تحقيق هذا الهدف، ما يوفر مزيدا من الحلول أمام المزارعين وعمال الغابات".

وعملية عزل الكربون أو ما يسمى بإزالة غاز ثانى أكسيد الكربون هى عملية تشمل الإزالة أو الاحتجاز أو العزل الطويل الأمد لغاز ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى لإبطاء أو تخفيف تلوث الغلاف الجوى بغاز ثانى أكسيد الكربون وتخفيف أو إبطال ظاهرة الاحتباس الحرارى.

ويحدد مقترح المفوضية الأوروبية سن إجراءات قصيرة إلى متوسطة الأجل لدعم زراعة الكربون والارتقاء بنموذج الأعمال الخضراء لمكافأة مديرى الأراضى بشكل أفضل على عزل الكربون وحماية التنوع البيولوجى. وبحلول عام 2030، ينبغى أن تسهم مبادرات زراعة الكربون فى تخزين 42 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون فى مصارف الكربون الطبيعية فى أوروبا، بحسب البيان.