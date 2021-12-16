راى يثير الذعر فى الفلبين.. وتوقعات بدمار المبانى والمزروعات

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، إن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها حاليا 165 كيلومترا/ساعة، محذرة من أن هذه الرياح قد تشتد أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كيلومترا/ساعة عندما سيبلغ "راى" اليابسة بعد ظهر الخميس بالقرب من جزيرة سيارجاو السياحية.
وأضافت الوكالة، أن هناك "رياح مدمرة قد تلحق بالمبانى والمزروعات أضرارا متوسطة إلى شديدة"، بالإضافة إلى خطر حدوث فيضانات فتاكة على طول الساحل.
ومن المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، وسيجتاز خصوصا جزيرتى مينداناو وبالاوان، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فيتنام.
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