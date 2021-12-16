إندونيسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الإندونيسى بودى جونادى صادقين، اليوم الخميس، إن الحالة لموظف بمستشفى ويسما أتليت فى العاصمة "جاكرتا"، مضيفا أنه ليس لديه تاريخ سفر إلى الخارج.
ويثير ظهور هذا المتحور الجديد، على الرغم من العدوى الشديدة التى تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشى أكبر.
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