نتائج المنح والقروض 2021 dsamohe.gov.jo والشروط المطلوب للحصول عليهم

نتائج المنح والقروض 2021، يتردد الكثير من الطلاب الجامعيين الأردنيين على موقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة رابط الاستعلام والحصول على نتائج المنح والقروض 2021، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن لجميع الطلاب التابعين لجامعة الأردن موقع رسمي خاص بها للتمكن من التسجيل في طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية، كما قامت الوزارة من خلال إصدار بيان لها على الصفحة الخاصة بها على الفيسبوك بالتأكيد على إتاحة استقبال طلبات التقديم على المنح، بالإضافة إلى تأكيدها أيضا على ملء البيانات والمعلومات الشخصية بكل دقة خلال التسجيل، وذلك لأن تلك المعلومات تقوم بتحديد الصناديق والمنح التي يتنافس عليها الطالب دون اختياره لهذه الصناديق والمنح، وللتعرف على تفاصيل الحصول على النتائج الخاصة بالقبول في المنح والقروض للطلاب الجامعيين في الاردن تابعو السطور القادمة من هذا المقال.

نتائج المنح والقروض 2021

صرحت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي في بيان لها عن موعد نتائج المنح والقروض 2021، وذلك لكافة الطلبة والطالبات الأردنيين التابعين للجامعات الأردنية الرسمية، والتي تكون ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي و هو مهند الخطيب في تصريح له بأن موعد تقديم الطلبات الخاصة بالمنح والقروض سوف تكون بدءا من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني حتى يوم الخميس الموافق اليوم الخامس والعشرين من نفس .

رابط نتائج المنح والقروض 2021

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن تفعيل الرابط الخاص بـ نتائج المنح والقروض 2021، وذلك حتى يتمكن طلاب الجامعات الأردنية الدخول إليه، وذلك من أجل القيام بكتابة نموذج الطلب الإلكتروني، وللدخول على موقع المنح والقروض اضغط هنا.

كما أشارت الوزارة أيضا إلى بعض الشروط الخاصة للحصول على تلك المنح والقروض وهي كالآتي: