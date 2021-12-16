موقع نتائج السبر الترشيحي 2021 الدورة الثانية الثانوية الحرة رابط نتائج اختبار سبر الترشح للبكالوريا ٢٠٢١ سوريا الآن

نتائج السبر الترشيحي 2021 ، من خلال متابعة مستمرة لما يخص إعلان نتائج سبر البكالوريا في سوريا 2021 ، نرصد لكم ما جاء من أخبار بخصوص السبر الترشيحي 2021 علمي وأدبي. حيث أكد محمد صافية مدير الامتحانات في دمشق تقدم نحو 12 ألف و340 طالب وطالبة لامتحان السبر الترشيحي دورة 2021 الفرع العلمي والأدبي. مُشيراً أنه تم العمل على تحضير عدد 99 مركز خاص بأداء اختبار سبر ترشيحي تم توزيعهم 36 لطلاب الفرع العلمي وعدد 63 مركز لطلاب الفرع الأدبي، وسنتابع معكم أهم أخبار إعلان نتائج السبر الترشيحي 2021 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

نتائج السبر الترشيحي 2021

نتائج السبر الترشيحي 2021 ، وفي ذات السياق أشار محمد صافية مدير الامتحانات في دمشق خلال عرض التفصيل العددي للطلاب لدخول اختبار سبر ترشيحي ٢٠٢١، فقد تقدم 4120 طالب لأداء اختبار السبر الترشيحي للبكالوريا للفرع العلمي، بينما تقدم 8220 طالب وطالبة لاختبار السبر الترشيحي للفرع الأدبي، وكانت مصادر مطلعة أوضحت موعد نتائج السبر الترشيحي 2021 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية.

وفيما يخص موعد نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2021 ، نتائج السبر الترشيحي 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، فقد أكد محمد صافية المدير العام لامتحانات السبر الترشيحي في دمشق، أن فترة الإعلان عن نتائج الامتحان الترشيحي للبكالوريا 2021 علوم للجميع لن تطول، وأنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وفرز أوراق امتحانات الطلاب والطالبات. كما أكد أنه سيتم منح جميع الطلاب خمسة أيام فقط لتقديم اعتراض على نتائج السبر بكالوريا الترشيحي دورة ٢٠٢١.

موعد نتائج سبر ترشيح بكالوريا 2021-2022

قالت مصادر مطلعة من وزارة التربية السورية، أنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتائج سبر ترشيح بكالوريا 2021-2022 خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل. على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ومراجعة وفرز أوراق امتحان السبر الترشيحي 2021 لجميع الطلاب والطالبات، كما سيتم رصد الدرجات بكل شفافية لإعطاء كل طال حقة.

وفي ذات الصدد أكد يونس فاتي مدير امتحانات سبر ترشيحي في سوريا بوزارة التربية السورية، أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات دخول امتحان الترشح للبكالوريا في سوريا الثانوية العامة الحرة في جميع المحافظات السورية قد بلغ 56819 طالباً وطالبة، وبدأ امتحان السبر الترشيحي اليوم وفقاً لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.

نتائج السبر الترشيحي 2021 الدورة الثانية

من خلال ما نسعى لتقديمه، سنعمل على توفير رابط الحصول على نتائج السبر الترشيحي 2021 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، وذلك فور تفعيلة ، وللحصول على نتائج سبر بكالوريا علوم للجميع من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية السورية، وتقدم جميع الطلاب لأداء اختبار سبر البكالوريا 2021 اليوم السبت بعد أن قامت وزارة التربية السورية بفتح المراكز المختصة لاستقبال الطلاب لأداء اختبار سبر ترشيحي ٢٠٢١ سوريا.

نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة 2021

من خلال متابعتنا المستمرة فيما يخص نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة 2021 الدورة الثانية، فقد نشرت وزارة التربية السورية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أول أمس، أن 56 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء اختبار الترشح للثانوية العامة الحرة دورة ٢٠٢٢ ، كما أكدت الوزارة أن الطلاب المتقدمين سيدخلون مراكز اختبار السبر الترشيحي يوم السبت الموافق 16-10-2021 في مختلف المحافظات، وذلك في 477 مركزاً. هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل حول نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 خلال الفترة القادمة، حيث أوضحنا بعاليه أن موعد نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة دور 2021-2022 سيكون خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ويزداد البحث عن Moed.gov.sy 2021 حسب الاسم نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، هذا وبالتزامن مع دخول لأداء اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة دورة 2021-2022 في سوريا، وهو الأمير الذي تم توضيحه من قبل وزارة التربية السورية من أول أول أمس في حين أوضحت وزارة التربية السورية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفاصيل البحث العددي لأعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبار السبر الترشيحي 2021.

إعلان نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم

ما زال الطلاب والطالبات يترقبون لحظة إعلان نتائج الامتحان الترشيحي للبكالوريا 2021 حسب الاسم في سوريا، وسط حماس كبير منهم وخاصة أولياء الأمور والرغبة الشديدة في معرفة النتيجة الخاصة بكل طالب وطالبة ممن تقدموا لأداء السبر الترشيحي 2021 من أجل الالتحاق بالشهادة الثانوية العامة الحرة دورة 2022 ، وما زلنا نحن أيضاً نتابع لحظة بلحظة ما تُعلن عنه وزارة التربية السورية أول بأول وسنوافيكم بكافة التفاصيل والأخبار وكل ما هو جديد فيما يخص هذا الشأن.

وفي ذات الصدد لما يخص سير العملية الامتحانية لأداء اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة 2022 ، أوضح يونس فاتي مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السورية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الصحية لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين أيضاً، وذلك بهدف ضمان سير اختبار السبر الترشيحي 2021-2022 وفقاً لذلك. كما تهدف الوزارة من إجراء الإجراءات الوقائية لضمان عدم تفشي وباء كورونا المستجد.

طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2022 موقع وزارة التربية



الكثير من المتابعين يتساءلون عن رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 موقع وزارة التربية السورية، ونحن بالفعل قد أرفقنا الرابط، والآن من أجل أن يكون التوضيح أكثر إليكم طريقة استخراج نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية.

الدخول عبر رابط وزارة التربية السورية ، نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة الدورة الثانية

اختيار الفرع ( علمي – أدبي )

كتابة البيانات المطلوبة المدينة والاسم

كتابة اسم الأب

كتابة النسبة – ثم اختيار أيقونة ابدأ البحث

نتائج السبر الترشيحي 2022 الدورة الثانية

وفي الساعات الأخيرة من أمس السبت تداولت العديد من الصفحات الإلكترونية ما يتم طرحه من تساؤلات من قِبل الكثير من الطلاب والطالبات المتقدين لأداء اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة دورة 2022 ، حيث يقول البعض متى سيتم إعلان نتائج السبر الترشيحي 2022 ، ما هو الموعد المحدد لصدور نتائج السبر الترشيحي للبكالوريا 2021-2022 ، جميعها تساؤلات تبحث عن إجابة ولكن نحن قد وضعنا للجميع الإجابة على تلك التساؤلات عندنا نقلنا لكم ما صرحت به مصادر تربوية، أنه سيتم إعلان نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة والتصحيح.

تحديث: أصدرت وزارة التربية السورية نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة ، والذي تم إجراؤه للمرة الثانية ، حيث أكد يونس فاتي مدير الامتحانات بوزارة التربية السورية أنه بلغ عدد المتقدمين للاختبار /14800/طالب وطالبة، منهم في الفرع الأدبي /9522/طالباً وطالبة، نجح منهم / 7516/، وبنسبة نجاح/ 78,92٪/، في حين بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي /5278/ طالباً وطالبة، نجح منهم /3399/ وبنسبة نجاح ./%64,40/ ، كما أكد سيادته أنه يُمكن لجميع الطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 من الموقع الرسمي للوزارة، ونحن قد وضعناه بعاليه.