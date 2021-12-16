الجامعة العربية: منطقتنا تتحمل الجانب الأكبر من مسؤولية استضافة اللاجئين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة مسجلة للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أمام الجلسة العامة لاجتماع المسؤولين رفيع المستوى الذى نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر تقنية الاتصال المرئى، ويُعد أحد الأدوات الرئيسية لمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتفاق العالمى للاجئين.

واستعرضت السفيرة أبو غزالة، رسائل وأولويات المنطقة العربية التى خرجت عن المشاورات الإقليمية للاتفاق العالمى للاجئين فى المنطقة العربية التى عقدت بالتعاون المشترك بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 10 نوفمبر 2021، مشيرة إلى أن هذه الأولويات تمثل خارطة طريق لدول المنطقة للعمل على تسريع وتيرة تفعيل الاتفاق العالمى للاجئين وضمان ترجمة أهدافه إلى تحسن ملموس على حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتندرج تحت 3 قضايا هى: تقديم الدعم للاجئين، وتقديم الدعم للدول والمجتمعات المضيفة، وتعزيز الشراكات وتشجيع نهج أصحاب المصلحة المتعددين.

وذكرت الجامعة العربية -فى بيان اليوم الخميس- أن الاجتماع وفر فرصة هامة لكبار المسؤولين الحكوميين وممثلى الجهات المعنية لتحديد التقدم الذى تم إنجازه والتحديات، والمجالات التى تحتاج إلى دعم بهدف تعزيز الدعم المقدم للاجئين، واعتمادهم على ذاتهم، وإمكانية وصولهم إلى الحلول، مع أخذ التحديات التى يفرضها وباء كورونا بعين الاعتبار.

واستعرض الاجتماع أيضا، الاحتياجات الإضافية المطلوبة لإحراز تقدم فى مجال الحلول الخاصة بإعادة التوطين إلى بلدان ثالثة، وكذلك فى دعم تهيئة الظروف فى البلدان الأصلية للعودة الطوعية والمستدامة للاجئين بأمان وكرامة.