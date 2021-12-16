اليابان تُجيز إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من آخر جرعة

وحسبما أفادت صحيفة "جابان توداى" اليابانية، اليوم الخميس، ستستخدم الجرعة الثالثة نصف كمية 0.5 ملليلتر المستخدمة لكل من الجرعتين الأولى والثانية، مع الإشارة إلى أن لقاح موديرنا هو الثانى الذى تمت الموافقة عليه لاستخدامه كجرعات معززة فى اليابان بعد أن تلقت شركة فايزر الضوء الأخضر فى الشهر الماضى.
وحددت اليابان فاصلا زمنيا مدته ثمانية أشهر "من حيث المبدأ" بين جرعة التطعيم الثانية والمعززة، لكنها عملت على تقديم موعد الموافقة على تلقى الجرعة الثالثة بعد ظهور متغير أوميكرون، المتحور من الفيروس التاجى.
ومن المتوقع أن يتم استخدام الجرعات المعززة، التى سيتم توفيرها مجانا، بين المواطنين اليابانيين بدءا من يناير المقبل، بينما تنتظر اليابان الحصول على 50 مليون جرعة من لقاح موديرنا العام المقبل.
وبدأت الحكومة اليابانية فى إعطاء جرعات ثالثة من لقاح فايزر للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تبدأ الجرعات الخاصة بكبار السن فى العديد من البلديات بحلول يناير.
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