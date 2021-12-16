جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن على القادمين من بريطانيا الدخول فى الحجر والعزل الصحى، لمواجهة الزيادة فى عدد الإصابات.
ويثير ظهور هذا المتحور الجديد، على الرغم من العدوى الشديدة التى تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشى أكبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون فى فرنسا إلى 240 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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