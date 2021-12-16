ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون فى فرنسا إلى 240 حالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن على القادمين من بريطانيا الدخول فى الحجر والعزل الصحى، لمواجهة الزيادة فى عدد الإصابات.

ويثير ظهور هذا المتحور الجديد، على الرغم من العدوى الشديدة التى تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشى أكبر.