فرنسا: خطر الإرهاب فى البلاد شديد جدا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن اعتداءات نيس فى 14 يوليو 2016، كانت قد أدت إلى تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى وتشديد قانون العقوبات الذى يجرم تأسيس "منظمات إجرامية على علاقة مع جماعات إرهابية".

كما أدى هذا الاعتداء أيضا إلى تمرير مادة قانونية أخرى تسمح بغلق أماكن العبادة فى حال كانت الخطابات الدينية فيها تدعو إلى العنف وتحث على الكراهية.