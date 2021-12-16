وزير الداخلية الفرنسي يحذر مجددا من مخاطر الإرهاب

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إن خطر الإرهاب لا يزال “شديدا جدا” في فرنسا.

جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير في مقابلة مع تلفزيون فرانس 2.

كانت الحكومة الفرنسية أعلنت يوم الثلاثاء أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن “اليوم بدأنا إغلاق مسجد بوفيه غير المقبول على الإطلاق والذي يحارب المسيحيين والمثليين واليهود”.

وأكّدت إدارة منطقة واز أنها “ستنظر” في اتخاذ قرار بإغلاق المسجد الكبير في بوفيه “لمدة تصل إلى ستة أشهر” على أساس خطب “تُحرّض على الكراهية” و”العنف” و”الدعوة إلى الجهاد”.

وبحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجداً وقاعة للصلاة “99 منها يُشتبه في أنها تحض على الانفصالية”، وكلّها “تمّت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة”.

وقالت الوزارة “بالنسبة إلى 36 مكاناً للعبادة، أظهرت المراقبة أن قانون الجمهورية كان يتم التقيد به بشدّة، بعد تغيير الإمام أو الإدارة”.