إندونيسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

قال وزير الصحة الإندونيسي بودى جونادى صادقين، اليوم الخميس، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون.

وتم الكشف عن الإصابة بالمتحور مساء أمس الأربعاء وهي لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج.

وقال الوزير إنه لم يتبين حدوث أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن، ولكن هناك خمس حالات يشتبه في إصابتها بأوميكرون، هي لإندونيسيين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة وبريطانيا، وثلاثة صينيين يخضعون لحجر صحي في مانادو بسولاويسي الشمالية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سُجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.