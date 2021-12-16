تحاول فرق الإنقاذ الصينية الوصول إلى 21 شخصا محاصرين من جراء فيضانات بسبب التعدين غير القانوني للفحم في شمال البلاد.
وقع الحادث في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأربعاء في مدينة شياويي في مقاطعة شانشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الفحم جنوب غرب بيكين.
ونقلت أسوشيتد برس عن حكومة شياويي في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يجري ضخ المياه من المنجم، ومستوى المياه آخذ في الانخفاض.
ذكر التقرير أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص ويجري البحث عن آخرين على صلة بالحادث.
اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الوفيات المرتفع، لكن نقص الفحم هذا العام أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة التعدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهمة صينية لإنقاذ عمال في مهمة غير شرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.