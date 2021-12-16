ستيفاني وليامز تزور سرت.. وتؤكد "رغبة الليبيين ببناء السلام"

تزور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس، مدينة سرت الليبية، وذلك عبر الطريق الساحلي، الذي أُعيد فتحه مؤخرا، مشيرة إلى أن ذلك تم "كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار".
ونشرت ستيفاني وليامز تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها: "مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة، يؤكد بقوة أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية".
جاء ذلك بعد يوم من زيارة أجرتها الدبلوماسية الأميركية إلى مدينة مصراتة، مشدد على أن الأمم المتحدة "تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".
وأضافت أنه تمت مناقشة "الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا".
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