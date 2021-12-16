الناتو يحذر: أى اعتداء على أوكرانيا سيكون له تداعيات باهظة

جدة - نرمين السيد - وأضف خلال مؤتمر مؤتمر صحفى مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن لأوكرانيا الحق بالدفاع عن نفسها وسنواصل دعمه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يشكل تهديدا لروسيا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب الوجود العسكرى الروسى المتزايد على الحدود الأوكرانية.

ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.