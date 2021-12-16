برلمان اليابان يوافق على ميزانية إضافية بـ36 تريليون ين

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب اليابانى، على ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36.0 تريليون ين (أى ما يعادل 320 مليار دولار) للسنة المالية 2021 لتمويل جزئى لحزمة اقتصادية ترمى إلى تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وأفادت مصادر حكومية مطلعة فى تصريحات، نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الميزانية الإضافية، التى وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أواخر الشهر الماضى وقدمت إلى مجلس النواب فى 6 ديسمبر الجارى، من قبل مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل.

وستمول الميزانية جزءا من إجراءات التحفيز الجديدة للحكومة التى تم طرحها فى منتصف نوفمبر الماضى لدعم الاقتصاد المنكوب بتداعيات الفيروس بينما تستعد البلاد لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التى يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء وسط مخاوف من انتشار متغير أوميكرون من فيروس كورونا.

ومن الإجمالى، سيتم تخصيص 31.6 تريليون ين لحزمة السياسة، والتى سيبلغ إجمالى الإنفاق المالى منها 55.7 تريليون ين، ومع تضمين الأموال الخاصة، سيبلغ حجم الحافز حوالى 78.9 تريليون ين. وفى إطار الميزانية التكميلية، سيتم استخدام 18.6 تريليون ين لجهود الحد من انتشار كوفيد وتحسين أنظمة الرعاية الطبية وتأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19.