أمريكا وبنجلاديش تتفقان على التصدى للتحديات العالمية المشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس- خلال مكالمة هاتفية أكد خلالها الجانبان أهمية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكى التأكيد على شراكة طويلة الأمد مع بنجلاديش فى التنمية والنمو الاقتصادى والأمن.