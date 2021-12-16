أمريكا وبنجلاديش تتفقان على التصدى للتحديات العالمية المشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس- خلال مكالمة هاتفية أكد خلالها الجانبان أهمية حقوق الإنسان.
ومن جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكى التأكيد على شراكة طويلة الأمد مع بنجلاديش فى التنمية والنمو الاقتصادى والأمن.
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