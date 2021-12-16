السعودية والفلبين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث سفير السعودية لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطانى، وسفراء دول مجلس التعاون، مع رئيس الفلبين رودريغو دوترتى، العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الفلبين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آفاق التعاون فى مختلف المجالات.





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