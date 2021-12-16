بلينكن يعرب عن أسفه لنظيره التايلاندى لقطع رحلته فى آسيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن خلال مكالمة هاتفية ​مع نظيره التايلاندى دون برامودويناى ​عن بالغ أسفه حيال عدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الأسبوع، وذلك بعد إصابة عضو من الفريق الصحفى المرافق له بفيروس كورونا.





وأوضح بلينكن، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس، أنه قرر العودة إلى واشنطن العاصمة بداع من الحرص الزائد من أجل التخفيف من مخاطر انتشار "كوفيد-19" وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الوفد المرافق له وأولئك الذين سيتواصلون معهم. ووجه وزير الخارجية الأمريكى دعوة إلى نظيره التايلاندى لزيارة واشنطن العاصمة فى أقرب فرصة ممكنة، قائلا: أتطلع إلى العودة لزيارة تايلاند فى أقرب وقت ممكن. وبحسب البيان، ناقش بلينكن وبرامودويناى عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية استغلال الالتزامات لتعميق التحالف الثنائى.

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