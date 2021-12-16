رئيس الوزراء اليابانى: لا أخطط لحضور أولمبياد بكين الشتوية 2022

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية، اليوم الخميس، عن كيشيدا قوله فى البرلمان ردا على سؤال حول ما إذا كان سيسافر إلى الصين لحضور المباريات التى ستقام فى فبراير: "فى الوقت الحالى، ليس لدى أى نية للحضور".
لكن كيشيدا تبع ذلك بالقول: "من المهم أن أحكم بنفسى فى الوقت المناسب بعد مراعاة شاملة للقضايا المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار المصلحة الوطنية".
تأتى تصريحات كيشيدا فى اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين اليابانى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل مسؤولين إلى الألعاب وسط انتقادات مكثفة لسجل الصين فى مجال حقوق الإنسان.
وحتى الآن، انضمت إلى المقاطعة الدبلوماسية دول مختلفة، بما فى ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، بينما قالت فرنسا الأسبوع الماضى إنها لن تقاطع هذه الألعاب فى خروج عن موقف مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى.
ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الصيفية عام 2024.
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