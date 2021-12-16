الجيش الأمريكى يسقط طائرة مُسيرة قرب قاعدة التنف فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم القيادة الوسطى، بيل أوربان، اليوم الخميس، أنه "تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوى لقاعدة التنف، وعند مواصلة إحدى الطائرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".
وأوضح أن الطائرة المسيرة الصغيرة الثانية غادرت المنطقة، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان تحملان متفجرات، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.
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