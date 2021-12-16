الرئيس الأوكرانى: نعارض خوض حرب مع روسيا ونعوّل على الدبلوماسية لحل الخلاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، لقد بدأنا مفاوضات مع الناتو لزيادة عدد المناورات فى البحر الأسود. وتابع بأن روسيا دفعت كييف للتحرك نحو حلف الناتو، وفقا لقناة "العربية".

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