بريطانيا وفرنسا تتفقان على التعاون فى قضايا الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهمية الاتصالات بين مجتمع ومواطنى البلدين، وهو جانب خاص من العلاقات الثنائية بينهما.





واتفق الوزيران، خلال لقاء جمعهما فى مدريد الليلة الماضية، بحسب بيان ورد على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، على العمل عن كثب عبر الأجندة الدولية فى قضايا تتضمن معالجة الهجرة غير الشرعية وقمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو" المقبلة فى مدريد فى عام 2022، وكذلك على التعاون فى مجال الطاقة والتكنولوجيا. ورحب وزيرا خارجية البلدين بالطبيعة البناءة للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق، وأكدا مجددا التزامهما المشترك بالإطار السياسى لعام 2020، واتفقا على أنه من مصلحة الجميع السعى إلى اختتام هذه المحادثات فى الربع الأول من عام 2022.

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