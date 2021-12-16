أخبار اليمن : العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

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العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وأصيب 12 مواطناً جلهم أطفال بغارات شنها طيرانه على محافظتي الحديدة وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية. العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيينيواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وأصيب 12 مواطناً جلهم أطفال بغارات شنها طيرانه على محافظتي الحديدة وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد مصدر عسكري استشهاد طفلين وجرح 3 بينهم امرأة جراء استهداف طيران العدوان لمنزلهم في منطقة المرير شرق مديرية حيس، كما أصيب طفلان بغارة للطيران على قرية المرابيد شرق مديرية الجراحي. وذكر المصدر أن مواطنين اثنين استشهدا أحدهما طفل وأصيب 3 بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض، وغارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي محافظة حجة. وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن في أمانة العاصمة غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين، وغارتين على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني الحارث، وغارة جوار مستشفى اليتيم بشارع الـ30 في مديرية معين بصنعاء. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بـ11 غارة جبل البلق بمديرية الوادي، و5 غارات مديرية الجوبة، و3 غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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