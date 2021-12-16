الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، جميعهم قادمون من الخارج.
وأوضح مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، أن "جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية "تعمل على متابعة واستقصاء المخالطين، لحين ظهور الفحوصات المخبرية لهم".
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