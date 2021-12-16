البحرية الأميركية تنقذ 5 مهربي مخدرات إيرانيين بخليج عمان

أعلنت البحرية الأميركية في بيان، يوم الخميس، أنها أنقذت خمسة بحارة إيرانيين أصيبوا في انفجار اندلع على متن سفينتهم عندما كانت تنقل المخدرات أثناء عبورها خليج عمان.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية إن "أفراد البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان".
وبحسب البيان، فإن بحارة سفينة "سيروكو" أنقذوا "بأمان خمسة من البحارين الذين أصيبوا في الانفجار. بينما ما يزال أحد البحارة مفقودا"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم البحرية الاميركية تيم هوكينز "شوهد البحارة وهم يقومون بسكب السوائل على البضائع والسطح الأمامي قبيل اشتعال النيران وانفجار السفينة".
وبحسب البيان فإن سفينة سيروكو صادرت أكثر من طنين من المخدرات بلغت قيمتها 14,7 مليون دولار.
وتعمل سيروكو ضمن القوات البحرية المشتركة، وهي قوات بحرية متعددة الجنسيات مقرها البحرين تراقب أجزاء واسعة من البحار.
وتتولى البحرية النيوزلندية قيادة القوات المشتركة 150 منذ تموز/يوليو الماضي. وتشارك 34 دولة في هذه القوة التي تنفذ دوريات في 3,2 مليون ميلا مربعا من المياه الدولية.
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