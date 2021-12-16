بولندا تبدأ تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون بوزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس - إن الحملة بدأت اليوم وسيتم توفير اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما على جرعتين مناسبتين لهذه الفئات العمرية تفصل بينهما 21 يوما، بحسب الموقع الرسمى لراديو بولندا.

وأشار المسؤولون إلى أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مناعية حادة سيتلقون جرعة ثالثة إضافية بعد 28 يوما أخرى.