بيان رباعى من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا عن الوضع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال البيان الرباعى، إن الوضع الإنسانى الخطير باليمن مرتبط بتصعيد الحوثيين ورفضهم وقف إطلاق النار، مضيفين، أن هناك قلق عميق من الهجوم الحوثى المستمر على مأرب.

وعبر سفراء الرباعية، عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع دولة رئيس الوزراء اليمنى وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزى وفريقه، وذلك دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمنى، بما فى ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفنى، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن فى الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.

وفى الختام، أكدت دول الرباعية التزامها نحو حل سياسى شامل للصراع فى اليمن، وعبّرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس جرونبرج.

وتسبب تصعيد ميليشيات الحوثى للقتال فى ثلاث محافظات يمنية فى ارتفاع أعداد النازحين المشردين داخلياً إلى 130 ألف شخص معظمهم فى محافظة مأرب ثم محافظة الحديدة وتليها محافظة تعز.