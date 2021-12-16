قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، فى مُحافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيد الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين، فى إطار التضييق عليهم وعلى عائلاتهم.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية فى جنوب الضفة، إن ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم فى الخليل، إضافة إلى فلسطينى رابع من محافظة بيت لحم، فضلا عن توجيه استدعاء إلى ثلاثة أشخاص آخرين. وفى الشمال، تم اعتقال أسير مُحرر من محافظة نابلس وأسيرين محررين من محافظة جنين، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل فى المحافظتين واستجوبت ساكنيها.

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