دولة جديدة تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو بولندا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن الحالة سجلت بمدينة "كاتوفيتشى" بجنوب البلاد وهى لسيدة من ليسوتو تبلغ من العمر 30 عاما، مضيفا أنها تخضع حاليا للعزل وأنها فى حالة جيدة.

يشار إلى أن حزمة جديدة من القيود قد دخلت حيز التنفيذ فى جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء، فى مسعى لمنع تفشى المتحور الجديد.