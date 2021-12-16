السودان: اتفاقية سلام جوبا ملزمة لكل الأطراف

وأشار توت إلى أن وفد الوساطة اتفق مع مجلس السيادة بتكليف النائب الأول لمجلس السيادة، للوصول إلى اتفاق بين الأطراف بشرق السودان حسب ما نصت علية اتفاقية سلام جوبا والذى يشمل كل أرجاء السودان وقد تم تعليق المسار الخاص بشرق السودان داخل الاتفاقية، وفقا لوكالة أنباء "سونا" السودانية.
ولفت قلواك إلى اتفاقهم لقيام مؤتمر شامل لأهل شرق السودان للعمل على حل كل القضايا العالقة التى تواجه الولاية عقب اكتمال عملية التوقيع.
وأوضح أن اتفاق سلام جوبا ملزم لكل الأطراف، مشيراً إلى أن حكومة دولة جنوب السودان تعمل على دعم واستقرار السودان.
كما أشار إلى اتفاقهم للعودة إلى السودان بعد أسبوعين لمواصلة التفاوض مع أهل الشرق للوصول إلى سلام يحقق كل آمال وتطلعات الشعب السودانى.
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