رابط نتائج المنح والقروض 2021 بالاردن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نتائج المنح والقروض الجامعية الداخلية بالأردن لعام 2021، حديث الساعة بين طلاب و طالبات المرحلة الجامعية والبكالوريوس داخل الأردن فهم يرعبن في الاطمئنان على مدى قبول طلباتهم التي قدمت من أجل نيل الدعم أم لا، وخاصة أن عدد كبير منهم في أمس الحاجة إليه وخاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال الأشهر الماضية بسبب الوباء المستجد الذي ضرب الكثير من الموازين الاقتصادية حول العالم.

وفقا لما صرح علية “وجيه عويس” وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن أن الوزارة تلقت أكثر من 78 ألف طلب من طالبة طالبات الجامعة يرغبن في الاستفادة من المنح والقروض الداخلية، منهم 71604 ألف طلب تم تتطابق الشروط والأحكام عليهم، كما تم التأكيد على أن عملية الفرز قامت بأعلى مستوى من المصداقية والشفافية فبمجرد طرح النتيجة يمكن لأي طالب الدخول على موقع التسجيل والتعرف على النقاط التي احتسابها بالإضافة إلى التعرف على النقاط التي احتسابه كافة الطلاب المتقدمين للاستفادة من البعث والقروض الداخلية.

من المؤكد أن تطرح نتائج المنح والقروض الداخلية في الأردن في مطلع الأسبوع القادم، مع فتح باب الاعتراض على النتائج أمام الطلاب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع لكي يكون الوقت كافي أمامهم للتقديم الاعتراض والشكاوى، وفي ضوء ذلك أشار مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ” الخطيب” على أن الإعلان عن نتائج القبول يشمل فقط النقاط المحتسبة وليس نتائج الاستفادة، مؤكدًا على جميع الطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية من مراجعة كافة البيانات الخاصة بهم و بزملائهم وفي حال وجود أي أخطاء أو تشيك في النتيجة لابد من الإسراع في تقديم الاعتراض الإلكتروني على موقع التسجيل مع ضرورة إرفاق وثائق الاعتراض، في حين انهى حديثه بإمكانية الطلاب من تقديم استمارة الحالات الإنسانية للمساعدتهم في تلقي الدعم.

من المفترض أن يتم طرح نتائج القروض والمنح الجامعية بالأردن أول الأسبوع القادم بإذن الله، كما أنه سيتم فتح باب الاعتراض أمام الطلبة والطالبات على النتائج أيضًا، وسيتم فتح باب الاعتراض لمدة أسبوعين وحتى ثلاث أسابيع، بحيث يكون أمام الطلاب وقت من أدل تقديم شكاوي واعتراض، لذا اطمئنوا طلابنا الأعزاء ستكون النتيجة متاحة على الموقع قريبًا.