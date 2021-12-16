لا تفوتك.. أقوى عروض من بنده وهايبر بنده في السعودية بمناسبة نهاية العام 2021

قبل أن ينتهي عام 2021م، يُمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض نهاية العام من بنده 1443هـ، التي بدأت يوم الأربعاء 15 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من الشهر نفسه، فيما يأتي ذلك مساهمة من هذه السلسلة التجارية للأسر وأولياء الأمور، إذ يمكن شراء جميع مستلزمات البيت والأسرة بأقل الأسعار من خلال هذه العروض، وتوفير الكثير من الأموال التي يمكن الاستفادة منها في أشياء أخرى، سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة خلال الفترة الماضية.

عروض نهاية العام من بنده في السعودية 2021

وننشر تفاصيل عروض نهاية العام من بنده في السعودية 1443هـ، التي تستمر لمدة أسبوع في جميع الفروع المنتشرة في المملكة، وذلك على النحو التالي:

ثلاث حبات طحين فاخر البيكر، بسعر 9.75 ريال، بدلا من 14.85 ريال.

خمس علب شبيهة قشطة بوك، بسعر 9.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال.

زجاجتان زيت متبقي الزيتون الباشا، بسعر 14.95 ريال، بدلا من 33.90 ريال.

زجاجتان طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة، بسعر 28.95 ريال، بدلا من 57.90 ريال.

وزجاجتان كريمة البندق والكاكاو بنده، بسعر 29.95 ريال، بدلا من 59.90 ريال.

طريقة الشراء من بنده أونلاين عبر تطبيق Pandaclick

يُوفر تطبيق بنده كليك خدمة التسوق أونلاين دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع سلسلة بنده في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

Pandaclick، وسوف يصل الطلب حتي البيت من خلال خدمة التوصيل المتاحة في معظم مناطق المملكة، وسنتعرف علي كيفية عمل طلب من خلال التطبيق في الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق بنده كليك على الهاتف الذكي. تسجيل الدخول للتطبيق. اختيار القسم الذي نريد التسوق منه. النقر على المنتج وتحديد الكمية. النقر على أضف إلى السّلة. والنقر على مز السّلة في الأعلى لمعرفة المنتجات التي اخترناها. والنقر على زر check out. اختيار طريقة الدفع. النقر على استمرار واختيار موعد توصيل المنتجات. وضع تفاصيل العنوان. النقر على sent my order لإكمال التسوق.

تاريخ شركة بنده للتجزئة في السعودية

ويعود تاريخ شركة بنده للتجزئة في السعودية إلى عام 1978م، حينما تأسس أول فرع للشركة في الرياض، فيما جاءت أهم التواريخ للشركة على النحو التالي:

انضمت بنده مع شركة العزيزية في عام 1998م، وفي العام التالي انضمن الشركة تحت مظلة ” صافولا” إحدى أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط، في العامين 2008م و2009 م استحوذت مجموعة صافولا على المخازن الكبرى وأصول أسواق “جيان”، ودمجت مع شركة العزيزية بنده المتحدة، وفي نوفمبر 2014 تغيّر اسم الشركة بنده للتجزئة.

واليوم تمتلك بنده سلسـلة أسواق تزيد على 481 فرعًا لمختلف أسواقها، ما جعلها أكبر شركة في قطاع التجزئة بالمملكة، إذ تغطي 38 مدينة فيها، كما تُقدم خدماتها إلى ما يزيد على 400 زائر سنويا، عبر أسواقها “بنده” و”هايبر بنده” و”بندتي”.

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