أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسّس أمريكية في أجواء مأرب

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إسقاط طائرة تجسّس أمريكية في أجواء مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب. إسقاط طائرة تجسّس أمريكية في أجواء مأربأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل( Scan Eagle أمريكية الصنع. وذكر أن إسقاط الطائرة جرى بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب. وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة لن تألوا جهداً في حماية الأجواء اليمنية طالما استمر العدوان والحصار.

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