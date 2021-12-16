عالميا.. 5 ملايين و344 ألف حالة وفاة بكورونا
حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و 344 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 272393809 إصابات وإجمالى الوفيات إلى 5344207 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 244718617 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 822892 حالة وفاة من أصل 51249618 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 476227 حالة وفاة من أصل 34718669 إصابات ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 617271 حالة وفاة من أصل 22201221 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و344 ألف حالة وفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.