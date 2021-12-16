التحالف: إحباط محاولة هجوم للحوثيين فى جبهة مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان، إن الخسائر فى صفوف الحوثيين تجاوزت 250 عنصرا فضلا عن تدمير 14 آلية عسكرية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثى فى مأرب، فى مسعى لإنقاذ المحافظة التى تتعرّض لحصار خانق من قبل الميليشيات.

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