بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومنغوليا سيتجاوز مستوى ما قبل كورونا هذا العام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اجتماع مع نظيره المنغولى أوخنا خورلسوخ اليوم الخميس بأن حجم التجارة بين البلدين قد يتجاوز مستوى ما قبل الوباء بحلول نهاية العام الجارى.





ووفق لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، قال بوتين إنه "فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد انخفض (حجم التجارة) العام الماضى بنسبة 20% بسبب الوباء، وعلى الرغم من ذلك فلقد ارتفع هذا العام بنحو 25% فى الأرباع الثلاثة الأولى، وهناك كل الأسباب لافتراض أننا سنصل إلى ما قبل - مستوى الوباء وتجاوزه". وأضاف فلاديمير بوتين أن العلاقة بين البلدين تتطور، رغم تفشى الوباء، فى جميع المجالات، بما فى ذلك الاقتصاد والعلاقات السياسية، فضلا عن التعاون العسكرى والدولى.

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