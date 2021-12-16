أبوالغيط يفتح الملف النووى الإيرانى والإسرائيلى مع مدير وكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبوالغيط رحب بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقر الأمانة العامة وأعرب عن دعم الجامعة العربية لعمل المنظمة ودورها المتميز فى تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما فى ذلك برنامج التعاون التقنى الذى يحظى باهتمام بالغ من قبل الدول العربية.

وأكد أبوالغيط أهمية الدور الذى تضطلع به الوكالة فى مجال التحقق النووى عبر التنفيذ الصارم والحيادى لنظام الضمانات الشاملة داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات العربية فى المجال النووى لدعم تمثيل الدول العربية فى قوة العمل فى المنظمة وتعزيز استعمال اللغة العربية فيها اتساقا مع توجه الوكالة نحو الارتقاء بالتعدد اللغوى فى أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط، ذكر قرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية" والذى دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب الأمين العام فى هذا الصدد عن القلق من استمرار هذه المنشآت خارج رقابة الوكالة وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن فى المنطقة وعلى المستوى الدولى، مشيرا فى نفس السياق إلى أهمية التعامل مع دولة فلسطين فى إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع وضعها كدولة طرف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة غير عضو بالأمم المتحدة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الملف النووى الإيرانى ومحادثات فيينا لإعادة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو ما يعرف بالاتفاق النووى، بالإضافة إلى مخرجات الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وكذا الدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمقرر عقدها بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 28 يناير 2022.

وذكر المصدر أن أبوالغيط شدد على أهمية أخذ انشغالات الدول العربية بعين الاعتبار فى التعامل مع الملف النووى الإيرانى لاسيما السلوك الإيرانى المزعزع للاستقرار فى المنطقة مؤكدا على ضرورة معالجة عيوب اتفاق 2015 الذى تناول فقط الشق النووى وأتاح لإيران تعزيز سياستها المرفوضة عربيا فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.